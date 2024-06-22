Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, orman yangınında yaralanan Ekrem Avcı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, orman yangınında yaralanan Ekrem Avcı'yı ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, orman yangınında yaralanan Ekrem Avcı\'yı ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına yardıma giden Ekrem Avcı'nın traktörün devrilmesi sonucu yaralanması üzerine hastanede ziyaret gerçekleştirdi. Vali Aktaş, Avcı'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

22.06.2024 00:08
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine ilçesindekii orman yangınını söndürme çalışmalarına yardıma giderken traktörün devrilmesi sonucu yaralanan Ekrem Avcı'yı hastanede ziyaret etti.

Ezine ilçesindeki çöp döküm alanında çıkan ve ormanlık sıçrayan yangında söndürme çalışmalarına yardıma giden Ekrem Avcı, traktörün devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, tedavi altına alındı.

Vali İlhami Aktaş, Ekrem Avcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, orman yangınında yaralanan Ekrem Avcı'yı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, orman yangınında yaralanan Ekrem Avcı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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