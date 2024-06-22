Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine ilçesindekii orman yangınını söndürme çalışmalarına yardıma giderken traktörün devrilmesi sonucu yaralanan Ekrem Avcı'yı hastanede ziyaret etti.
Ezine ilçesindeki çöp döküm alanında çıkan ve ormanlık sıçrayan yangında söndürme çalışmalarına yardıma giden Ekrem Avcı, traktörün devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, tedavi altına alındı.
Vali İlhami Aktaş, Ekrem Avcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, orman yangınında yaralanan Ekrem Avcı'yı ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?