Canan Kaftancıoğlu, 'para sayma' görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı

Sosyal medyadaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı.
Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı.
5 şüpheli ifade verdi
Soruşturma çerçevesinde, Keleş'in yani sıraCHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.
Kaftancıoğlu da ifadeye çağrıldı
Soruşturma sürerken CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye çağrıldığı öğrenildi.
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