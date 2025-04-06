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Cani Baba Tutuklandı

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Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı, çocuk koruma altına alındı.

06.04.2025 12:47
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Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba tutuklandı

Gaziantep Valiliği çocuğun koruma altına alındığını açıkladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba, infiale neden olan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanarak tutuklandı. Şiddete maruz kalan çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde, bir şahsın çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki alan görüntülerin ardından çocuğu darp eden şahsın yakalanması için çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde olayın Gaziantep'te yaşandığı tespit edildi. Olayla ilgili operasyon yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu öğrenilen Y.E. isimli yabancı uyruklu şahsı gözaltına alındı. Cani baba, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete maruz kalan küçük çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Valilikten konu ile ilgili resmi açıklama

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehrimizde bir çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntülerin 4 Nisan 2025 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda, görüntülerde yer alan çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu anlaşılan Y.E isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmıştır. Mağdur çocuk Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cani Baba Tutuklandı - Son Dakika

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