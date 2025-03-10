Canik Belediyesi\'den Ramazan Ayında Market Denetimleri

Canik Belediyesi, Ramazan ayında ilçedeki marketlere yönelik kontrol ve denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlere yönelik denetim ve kontrollerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ramazan ayında, ilçedeki zincir ve yerel marketlere yönelik denetimlerini sıkı bir şekilde sürdüren Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maketlerde satışa sunulan ürünlerin raf-kasa fiyat uygunluğu, hijyen, gramaj ve son tüketim tarihi kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede denetim ve kontrollere yoğun bir şekilde devam ettiklerini, vatandaşların sağlığı ve güveliği için tüm ekiplerle birlikte sahada olduklarını söyledi. - SAMSUN