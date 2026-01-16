Canik zabıtasından marketlere denetim - Son Dakika
Canik zabıtasından marketlere denetim

Canik zabıtasından marketlere denetim
16.01.2026 16:18  Güncelleme: 16:37
Samsun Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri, gramajları ve raf-kasa fiyat uygunluklarını kontrol etti. Denetimlerin amacı, vatandaşların sağlık ve güvenliğini sağlamak.

SAMSUN (İHA) – Samsun Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketleri denetledi. Zabıta ekipleri reyonlarda satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihini, gramajını ve raf–kasa fiyat uygunluğunu tek tek kontrol etti. Yönetmeliklere aykırı satışlara izin vermeyen Canik Zabıtası, sahada görevini titizlikle yerine getirdi.

Öncelik sağlık

Vatandaşların sağlığı ve güvenliği için denetim yapan Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde yer alan soğuk gıda ürünleri ile çikolata ve şekerleme reyonları başta olmak üzere tüm reyonları kontrol etti. Raf–kasa fiyat uygunluğu, son tüketim tarihi, hijyen ve gramaj kontrollerini gerçekleştiren ekipler, depolama alanlarını da denetledi.

Canik Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlere yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

