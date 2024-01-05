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Canını kurtaran polise çarpıp kaputta metrelerce böyle sürükledi - Son Dakika
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Canını kurtaran polise çarpıp kaputta metrelerce böyle sürükledi

Nevşehir'de dükkan sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma sonrasında dükkan sahibi, olaya müdahale ederek canını kurtaran polise çaptığı anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Canını kurtaran polise çarpıp kaputta metrelerce böyle sürükledi
05.01.2024 - 22:53,  Güncelleme: 23:00
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Canını kurtaran polise çarpıp kaputta metrelerce böyle sürükledi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de dükkan sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma sonrasında dükkan sahibi, olaya müdahale ederek canını kurtaran polise çaptığı anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Nevşehir'de yaşandı. İddiaya göre dükkan sahibi ile kiracı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartıma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri ilk önce olay büyümeden tarafları yatıştırdı. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri dükkan sahibini olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinden 33 EF 767 plakalı hafif ticari aracı ile uzaklaşan dükkan sahibi Günay Servet Ö., dakikalar sonrasında tekrar olay yerine geldi. Kiracılar da olay yerine gelen dükkan sahibini görünce aracına saldırdı. Dükkan sahibi de tekrar aracıyla olay yerinde gelerek aracını kalabalığın üzerine sürdü. Yaşanan olayda Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil polis memuru Ş.K. yaralandı. Diğer meslektaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracı ile polis memurlarına çarpan sürücü G. S. Ö. çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan G. S. Ö. ilk olarak Nevşehir Devlet Hastanesine daha sonra da Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA
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