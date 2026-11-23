Çankaya'da arka kapağı açık ekmek kamyoneti kasasındaki kişiyi tehlikeye attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankaya'da sabah saatlerinde ekmek dağıtan bir kamyonet, arka kapağı açık halde trafikte ilerleyerek tehlike oluşturdu. Kasanın içindeki kişi, seyir sırasında açılıp kapanan kapak yüzünden defalarca düşme tehlikesi atlattı; o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ankara'da arka kapağı açık halde trafikte ilerleyen ekmek kamyoneti cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde ekmek dağıtımı yapan bir kamyonetin arka kapağı açık şekilde ilerlemesi, trafiği tehlikeye soktu. Kamyonetin kasasındaki kişinin, seyir sırasında açılıp kapanan arka kapak nedeniyle defalarca düşme tehlikesi atlattığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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