Çankaya'da Yangın: Müteahhit Gözaltında - Son Dakika
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Çankaya'da Yangın: Müteahhit Gözaltında

Çankaya\'da Yangın: Müteahhit Gözaltında
13.07.2025 18:46
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Çankaya'daki yangınla ilgili müteahhit K.D. Uşak'ta gözaltına alındı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangına ilişkin soruşturmada binanın müteahhidi, Uşak'ta gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan Yaşamkent Valero Sitesi'ndeki 26 katlı binanın 4'üncü katında dün gece yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

1'İ BEBEK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında, Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 7'si itfaiye personeli olmak üzere toplam 39 kişi de dumandan etkilendi. Bu kişiler, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

'ALARMLAR ÇALIŞMADI' İDDİASI

Öte yandın yangına ilişkin dikkat çeken bir iddia da öne sürüldü. Sitede yaşayan bir vatandaş alarm sisteminin çalışmadığını söyledi. Yan bloktaki sitedekilerin kendi imkanlarıyla 1 gün önce alarm sistemi yaptırdığı ve kontrol ettirdiği ancak yangın çıkan blokta bu işlemin yapılmadığı belirtildi.

MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, Uşak'ta gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankaya'da Yangın: Müteahhit Gözaltında - Son Dakika

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