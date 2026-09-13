Çankırı-Ankara sınırındaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çankırı-Ankara sınırındaki orman yangını kontrol altına alındı

Çankırı-Ankara sınırındaki orman yangını kontrol altına alındı
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi sınırındaki Işık Dağı'nda çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede 14 araç, 1 helikopter, 1 dron ve 60 personelle yürütülen soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çankırı ve Ankara sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Olay, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi sınırında bulunan Işık Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Bölgeye Ankara ve Çankırı'dan orman, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı söndürme çalışmalarına,

AFAD'dan 1 araç 1 dron 3 personel, Çerkeş İtfaiyesi'nden 2 araç ile 6 personel, Atkaracalar İtfaiyesi'nden 1 araç ile 2 personel, Çardaklı Belediyesi'nden 1 araç ile 2 personel, Saçak İtfaiyesi'nden 1 araç ile 3 personel, Jandarma Komutanlığı'ndan 1 araç ile 4 personel ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden 6 araç, 1 arazöz, 1 helikopter ve 40 personel olmak üzere toplam 14 araç, 1 helikopter, 1 dron ve 60 personel ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çankırı-Ankara sınırındaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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