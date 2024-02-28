Çankırı'da 17 şahıs gözaltına alındı, 75 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Çankırı'da 17 şahıs gözaltına alındı, 75 araç trafikten men edildi

Çankırı\'da 17 şahıs gözaltına alındı, 75 araç trafikten men edildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, yapılan trafik denetimlerinde 75 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 533 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 406 bin 458 TL cezai işlem uygulandı. Operasyonda 2 tüfek, 1 tabanca, 1 şarjör, 3 bıçak, 86 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik hap ele geçirildi.

28.02.2024 09:44
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Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, 75 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 tüfek, 1 tabanca, 1 şarjör, 3 bıçak, 86 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik hap ele geçirildi.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 75 araç trafikten men edildi. 533 araç sürücüsüne ise toplam 1 milyon 406 bin 458 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da 17 şahıs gözaltına alındı, 75 araç trafikten men edildi - Son Dakika

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