Çankırı'da Bayramın İlk Günü 249 Vatandaş Kendini Yaraladı

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Çankırı'da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 249 vatandaş, soluğu hastanede aldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazından sonra kurbanını kesmek isteyen acemi kasaplar kendilerini yaralayarak acil servislere akın etti. Çankırı'da 1 günde 249 kasabın kendini yaralayarak hastanelere başvurduğu öğrenildi. Yaralanmaların el, kol ve parmak yaralanması olduğu ve durumu ağır yaralının olmadığı belirtildi. - ÇANKIRI