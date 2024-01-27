 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çankırı'da Bilgisayar Hırsızlığı Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da Bilgisayar Hırsızlığı Yapan Şahıslar Yakalandı

Çankırı il merkezinde 2 adet dizüstü bilgisayar çalan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların kimlikleri tespit edildi ve gözaltına alındılar.

Çankırı\'da Bilgisayar Hırsızlığı Yapan Şahıslar Yakalandı
27.01.2024 - 10:57,
Abone Ol

Çankırı'da iki adet bilgisayar çalan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı il merkezinde 2 adet dizüstü bilgisayar çalan şahsın yakalanması için Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan fiziki, teknik çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güvenlik, Yakalama, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Bilgisayar Hırsızlığı Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika


11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminde 25 eyaletin bildirisi "iç savaş"a neden olur mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:40:42. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Bilgisayar Hırsızlığı Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement