Çankırı'da drift atan alkollü sürücü kamerada - Son Dakika
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Çankırı'da drift atan alkollü sürücü kamerada

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobiliyle drift atan alkollü sürücüye 38 bin 672 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu, aracı ise trafikten men edildi.

12.08.2024 23:51
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Çankırı'da drift atan alkollü sürücü kamerada

Drift atan sürücüye 38 bin 672 TL para cezası uygulanıp sürücü belgesine 6 ay el konuldu

ÇANKIRI - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobiliyle drift atan alkollü sürücüye 38 bin 672 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu, aracı ise trafikten men edildi.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir sürücünün otomobille drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü gören polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çevreye rahatsızlık veren ve trafiği tehlikeye düşüren sürücü kısa sürede yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu. Şahsın drif attığı otomobil ise 60 gün trafikten men edildi.

Şahsın drift attığı anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıdı. Görüntülerde, şahsın drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da drift atan alkollü sürücü kamerada - Son Dakika

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