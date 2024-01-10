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Çankırı'da Ev Hırsızlığı Yapan 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da Ev Hırsızlığı Yapan 4 Şahıs Yakalandı

Çankırı'nın Korgun ilçesinde 5 evde hırsızlık yapan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslardan 1'i serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı. Evlere dadanan şahıslar, camları kırarak içeri girmiş ve bir motorlu testere ile 3 av tüfeği çalmıştı. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek şahısların kimliklerini tespit etti ve operasyon düzenleyerek şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıkarıldı.

Çankırı\'da Ev Hırsızlığı Yapan 4 Şahıs Yakalandı
10.01.2024 - 11:32,
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Çankırı'nın Korgun ilçesinde evlere dadanan 4 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıslardan 1'i serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Korgun ilçesinde 5 evde camları kırarak evlere giren şahıslar, 1 adet motorlu testere ve 3 adet av tüfeği çaldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirilen 4 şahsın kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 4 şahıs yakalanarak gözaltına aldı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 1'i serbest bırakılırken, 3'ü ise tutuklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Ev Hırsızlığı Yapan 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da Ev Hırsızlığı Yapan 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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