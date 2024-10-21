Çankırı'da alevlere teslim olan garaj kullanılamaz hale geldi.
Olay, Aksu Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir garajda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar ile bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken garaj kullanılamaz hale geldi. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da Garaj Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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