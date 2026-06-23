Çankırı'da İntihar Olayı: Y.E.F. Hayatını Kaybetti

Çankırı'da tabanca ile kendisini vurarak yaşamına son veren şahıs toprağa verildi.

Olay, Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Y.E.F., gece saatlerinde silahla kendini vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.E.F., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Y.E.F.'nin cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - ÇANKIRI