Çankırı'da Operasyon: 123 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'da Operasyon: 123 Şahıs Yakalandı

21.07.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da düzenlenen operasyonlarda 123 kişi yakalandı, 7 operasyonda 12 şahıs ele geçirildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından son iki haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 123 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-19 Temmuz tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 123 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 14 yabancı uyruklu şahıs hakkında da sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Narkotik ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda ise 12 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları mekanlarda yapılan aramalarda, 71 adet sentetik ecza hapı, 97 gram bonzai, 6,73 gram esrar, 26,85 gram sentetik kannobinoid, 0,80 gram metamfetamin, 2 adet bıçak ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik denetimleri çerçevesinde bin 364 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, kusurlu bulunan 261 araç trafikten men edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, 3. Sayfa, Çankırı, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da Operasyon: 123 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
16:26
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
15:00
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:02:20. #7.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Operasyon: 123 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.