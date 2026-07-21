Çankırı'da Operasyon: 123 Şahıs Yakalandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından son iki haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 123 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-19 Temmuz tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 123 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 14 yabancı uyruklu şahıs hakkında da sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Narkotik ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda ise 12 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları mekanlarda yapılan aramalarda, 71 adet sentetik ecza hapı, 97 gram bonzai, 6,73 gram esrar, 26,85 gram sentetik kannobinoid, 0,80 gram metamfetamin, 2 adet bıçak ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik denetimleri çerçevesinde bin 364 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, kusurlu bulunan 261 araç trafikten men edildi. - ÇANKIRI