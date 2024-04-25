Çankırı'da Rüzgar Nedeniyle Cami Minareleri Risk Altında - Son Dakika
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Çankırı'da Rüzgar Nedeniyle Cami Minareleri Risk Altında

Çankırı\'da Rüzgar Nedeniyle Cami Minareleri Risk Altında

Çankırı'da yaşanan kuvvetli rüzgar sonucunda bir cami minaresi yıkıldı ve diğer minarenin de devrilme riski ortaya çıktı. Bu nedenle çevredeki binaların tahliye edilmesine karar verildi. AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tahliye edilen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

25.04.2024 18:29
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Çankırı'da, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir minaresi yıkılan caminin diğer minaresinin de devrilme riski sebebiyle çevresindeki binaların tahliye edilmesine karar verildi.

Çankırı'da 20 Nisan'da meydana gelen fırtına sebebiyle İl merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi Taş Mescid Caddesi'nde bulunan Bademlik Camii'nin iki minaresinden biri yıkıldı. Kentte bugün etkili olması beklenen fırtına öncesinde, caminin diğer minaresinin de yıkılma riskine karşı çevredeki binaların tahliye edilmesine karar verildi.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 13.00-20.00 arasında olumsuz hava şartlarının hakim olması beklenmektedir. Bademlik Camii'nde ait minarenin risk teşkil etmesi sebebiyle, minare çevresinde bulunan binaların tahliyesi sağlanacaktır. Tahliye edilen vatandaşlarımızın beslenme ve konaklama ihtiyacı İl AFAD Müdürlüğünce koordine edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Rüzgar Nedeniyle Cami Minareleri Risk Altında - Son Dakika

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