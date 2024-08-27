Çankırı'da Şarampole Devrilen Tankerin Kaldırılmasıyla Yol Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çankırı'da Şarampole Devrilen Tankerin Kaldırılmasıyla Yol Ulaşıma Açıldı

Çankırı\'da Şarampole Devrilen Tankerin Kaldırılmasıyla Yol Ulaşıma Açıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilerek yanan akaryakıt tankerinin kaldırılmasıyla kara yolu, 14 saat sonra ulaşıma açıldı.

27.08.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilerek yanan akaryakıt tankerinin kaldırılmasıyla kara yolu, 14 saat sonra ulaşıma açıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şabanözü-Orta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü yaralanırken, tankerde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Tırın devrilmesi neticesinde Şabanözü-Orta kara yolu çift yönlü trafiğe kapatılarak geçişler tali yoldan sağlandı. Devrilen akaryakıt yüklü tanker, soğutma işlemlerinin ardından vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından Şabanözü-Orta karayolu 14 saatin ardından yeniden ulaşıma açıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

3-sayfa, İtfaiye, trafik, Orta, Ulaşım, İtfaiye, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Şarampole Devrilen Tankerin Kaldırılmasıyla Yol Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Yüreklerin ağıza geldiği an Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
19:47 Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
19:03 Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’ün halası vefat etti Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün halası vefat etti
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal ’’Mescid-i Aksa’’ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal ''Mescid-i Aksa'' çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
18:58 Hindistan’da raylarda uyuyan adam ölümden döndü Hindistan'da raylarda uyuyan adam ölümden döndü
18:24 Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı
17:44 Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı Dehşet anları kamerada Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı! Dehşet anları kamerada
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 13:56:52. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı'da Şarampole Devrilen Tankerin Kaldırılmasıyla Yol Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement