Çankırı'da Suçla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Çankırı'da Suçla Mücadele Vurgusu

Çankırı\'da Suçla Mücadele Vurgusu
01.07.2025 14:10
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Vali Taşolar, Çankırı sokaklarında hiçbir suçlunun gezmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Çankırı'nın sokaklarında hiçbir suçlunun gezmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında 'Çankırı'nın Huzuru Basın Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, trafik denetimleri, aranan şahıslar, siber suçlar ve göçmenler hakkında veriler paylaşan Vali Taşolar, olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için en ince ayrıntısına kadar çalıştıklarını aktardı. Taşolar, Çankırı'da hiçbir suçlunun gezmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"Aranan şahıslar ile ilgili olarak ekiplerimiz özel çalışmalar yapıyor"

Emniyet ve jandarma ekiplerinin işbirliği içerisinde özel çalışmaların sürdüğünü belirten Taşolar, "Mart Nisan ve Mayıs ayının içerisinde bulunduğu 3 aylık bir değerlendirme yapmak gerekirse, özellikle devriye faaliyetlerimizi şehrin geneline yayarak geçen yılın 3 aylık sürecine baktığımızda olaylarda yüzde 32 azalma olduğunu görüyoruz. Yine geçen senin bu 3 ayı ile kıyasladığımız zaman hem evden hırsızlıkta hem de yağma suçlarında ciddi manada bir azalış var. Aranan şahıslarla ilgili mücadelemiz devam ediyor. 3 aylık sürede 83 kişi yakaladık. Aranan şahıslar ile ilgili olarak emniyet ve jandarmamız işbirliği içerisinde özel ve nokta çalışmalar yapıyor. Çankırı'da hiçbir suçlunun gezmemesi adına tedbirlerimizi alacağız ve Çankırı'da gezen hiçbir insanın aranan bir şahıs olmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı anlamında yapmış olduğumuz operasyonlarda bu sene 31 silah ele geçirdik, 21 kişi hakkında da işlem yaptık. Bir hap bile bizim meselemiz. Biz sadece bu işin ticaretini yapan ve yüksek miktarda suç işleyenlere değil, Çankırı'da bir hapın bile peşine düşeceğiz. O bir hapı kendimize mesele edip mücadele edeceğiz. Yaklaşık iki sene içerisinde de çok ciddi başarılara imza atıyoruz" dedi.

"Çankırı'nın sokaklarında hiçbir suçlunun gezmesine müsaade etmeyeceğiz"

Vatandaşların Çankırı'da güven için yaşamaya devam etmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Taşolar, "Siber suçlar artık günümüzde tüm dünyanın bir gerçeği. Maalesef siber yöntemler ile farklı suçlar işlenebiliyor. Bu anlamda, arkadaşlarımız siber devriye faaliyetlerini aktif bir şekilde gerçekleştiriyor. 2025 yılında 86 şahıs tespit edildi. Bunların 2'si terör, 8 tanesi asayiş olayı ile alakalı. Siber suçlar ile alakalı yasadışı bahis ile 13 operasyon, çocuk istismarı ile de 1 operasyon yapıldı. Geçen yılın Mart, Nisan ve Mayıs aylarına baktığımızda, denetlenen toplam araç sayısı 106 bin 852 olduğunu görüyoruz. Bu seneki hedeflerimiz noktasında Aralık ayında yapmış olduğumuz toplantıda, 'denetlenen araç sayımızı arttıracağız' dedik. Bu manada da, yüzde 13.2 arttırmak suretiyle 120 bine ulaştık. Kişisel hataların başta hız olmak üzere trafik kazalarına etken olduğunu görüyoruz. Çankırı, göçmenler anlamında toplumsal problemlere yol açmayacak sayıda göçmeni ilinde barındırıyor. Şu an geçici koruma altında olarak statüsü olan Suriyeliler 528 kişi. Düzensiz göçmen yakalamak adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çankırı'nın huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. Çankırı'nın sokaklarında hiçbir suçlunun gezmesine müsaade etmeyeceğiz. Her yaştan, her kesimden her vatandaşımız Çankırı'nın tüm sokaklarında huzurla ve güvenle gezmeye devam edecek" diye konuştu.

Toplantıya, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Emniyet Müdür Yardımcısı Bahadır Vurgun, Asayiş Şube Müdürü Kudret Özçelik, AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, çeşitli şube amirleri ve basın mensupları katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Suçla Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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