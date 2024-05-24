Çankırı\'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi D-100 karayolunda tırın şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kurşunlu ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Şengül (23) yönetimindeki 33 ALB 326 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Şengül, G.T. (13) ve T.Ş. (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, sürücü Zafer Şengül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ÇANKIRI