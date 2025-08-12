Çankırı\'da Trafik Denetimi: 7,4 Milyon TL Ceza

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 327 araç sürücüsüne toplamda 7 milyon 439 bin 807 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 28 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 194 araç trafikten men edilirken 2 bin 327 araç sürücüsüne toplamda 7 milyon 439 bin 807 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI