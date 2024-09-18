Çankırı\'da Zabıta Denetiminde Dilencilerle Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Çankırı'da zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde sahte belge ile vatandaşlardan para isteyen dilencilerin üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri şehir merkezinde denetim esnasında dilencilerle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı kontrollerde iki şahsın sahte belgeler ile vatandaşlardan para istediği ortaya çıktı. Şahısların yapılan üst aramasında 3 kutu uyuşturucu hap ve 450 TL para ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne haber verilmesi sonucu şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

450 TL'ye ise tutanak tutularak kamu hesabına aktarılmak üzere el konuldu. - ÇANKIRI