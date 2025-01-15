Canlı yayında eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu kocasına gösterdi - Son Dakika
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Canlı yayında eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu kocasına gösterdi

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Adana'da karısı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Mehmet A, Zahide Yetiş'in programına katılarak eşi Sabriye A'nın kendisini aldattığını öne sürdü. Yetiş, Mehmet A'ya, karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüleri göstererek teşhis etmesini istedi. Yetiş'in bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

15.01.2025 12:02  Güncelleme: 12:16
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Adana'da 5 aylık hamile olan 26 yaşındaki Sabriye A. 9 Ocak'ta, boşanma aşamasındaki kocası Mehmet A'yı (26) otobüs sürerken biber gazı sıktıktan sonra boynundan bıçakladı. Genç kadın, 2 yaşındaki oğlunu kendine göstermediği gerekçesiyle gerçekleştirdiği saldırı sonrası ev hapsi cezası aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Sabriye A, eşinin kumar borcu olduğu erkeklerden ahlaksız teklifler aldığını belirterek, "Eşime durumu anlattım bana 'bir kereden bir şey olmaz' yanıtını verdi" dedi. Sabriye A'nın açıklamalarına yanıt veren Mehmet A. ise eşinin cezaevine girmemek için yalan söylediğini öne sürdü.

EŞİNE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOYU GÖSTERDİ

Yaşananların ardından Mehmet A, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programına katıldı. Mehmet A. programda, eşinin İstanbul'a gittiğini ve orada kendisini aldattığını iddia etti. Bunun üzerine sunucu Yetiş, sosyal medyada dolaşıma giren bazı cinsel içerikli görüntüleri canlı yayında Mehmet A'ya gösterdi. Zahide Yetiş, Mehmet A'ya görüntüdeki kadının Sabriye A. olup olmadığını sordu.

Canlı yayında eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu kocasına gösterdi

"ELİNDE DÖVME VAR, SABRİYE DEĞİL"

Canlı yayında da gündeme gelen video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Konuya ilişkin bazı hesaplar çirkin paylaşımlar yapmaya başlayarak Sabriye A'ya hakaret yağdırdı. Yüz eşleştirme sisteminde videodaki kişiyle Sabriye A'nın uyuşmadığı belirtildi. Öte yandan videoyu izleyenler, videodaki kişinin elinde dövme olduğunu ve Sabriye A'nın elinde dövme olmadığını söyledi.

Canlı yayında eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu kocasına gösterdi

ZAHİDE YETİŞ'E TEPKİ YAĞDI

Zahide Yetiş'in canlı yayında Mehmet A'a eşi olduğu iddia edilen bir kadının cinsel ilişki görüntülerini göstermesine tepki yağdı. Kullanıcılar, "Videodaki kadınla bu aynı kişi değil. Reyting uğruna kadını zan altında bıraktılar. Kadın program değil herkesi şikayet etmeli.", "Bize ne milletin özelinden.", "Aynı kişi değil diye en alta haber girilmiş yine kesinleşmeden millet atlamış." ve "Ortada çocuk var etkileşim için bu kadar şey yapmasanız mı? Kapansın davayı mahkeme görsün." şeklinde yorumlar yaptı.

Canlı yayında eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu kocasına gösterdi

Zahide Yetiş, Televizyon, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Canlı yayında eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu kocasına gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Cocukluk askimsin:
    video ki Serkan yada Ferhat olabilir 11 42 Yanıtla
  • Muzaffer Durmaz:
    Sayin c.baskani 2025 i aile yili ilan etmis,once bu rezil programlari bi telefon etsin dunurune yasaklatsin. 37 4 Yanıtla
  • kayserili:
    şuraya bi link atında teyid edelim 28 9 Yanıtla
  • Serkan Karakaş:
    dizilerdeki sahnelere akıl almaz cezalar kesen RTÜK nedense sabah kuşağı programlarına hiç bulaşmıyor, halkın cahil kalmasında çok büyük emeği var bu programların, herhalde birilerine bu düzen daha geçerli geliyor... 21 0 Yanıtla
  • Eren Ataseyyar:
    değişen bişey yok aldatmışsa görüntüye gerek yok 3 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    çocukluk aşkımsın belki annemde olabilir merka etme video çekip atacam herkez görsün 3 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    çok güzel 1 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    izlemek isteyen telegramdan ( Vahşet Se* ) kanalında var +18 ölüm diye kanal var herkez paylaşmış en basiti Raperin yılmaz kanalında var 0 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    telegramdan Raperin yılmaz kanalında Vahşet Se* kanalında var izlemek isteyen için 0 1 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    FERHATTİR O FERHAT ")) 0 1 Yanıtla
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