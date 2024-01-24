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Çarşamba Uyuşturucuyla İlgili Soruşturma Bürosu 2023'te 839 Dosyayı Sonuçlandırdı - Son Dakika
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Çarşamba Uyuşturucuyla İlgili Soruşturma Bürosu 2023'te 839 Dosyayı Sonuçlandırdı

Samsun Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı 'Çarşamba Uyuşturucuyla İlgili Soruşturma Bürosu', 2023 yılında 839 soruşturma dosyasını sonuçlandırarak suç ve suçluya geçit vermedi. Büro, 8 bin 264,61 kg uyuşturucu madde, 900 adet kök kenevir bitkisi ve bin 508 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Çarşamba Uyuşturucuyla İlgili Soruşturma Bürosu 2023\'te 839 Dosyayı Sonuçlandırdı
24.01.2024 - 16:23,
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Samsun Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı 'Çarşamba Uyuşturucuyla İlgili Soruşturma Bürosu' tarafından 2023 yılında 839 soruşturma dosyası ile suç ve suçluya geçit verilmedi.

Adli kaynaklardan öğrenilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 2022 yılı Kasım ayında kurulan ve kurulduğu günden itibaren ilçede suç ve suç unsurlarına geçit vermemek üzere yoğun mesai harcayan 'Çarşamba Uyuşturucuyla İlgili Soruşturma Bürosu' 2023 yılında yüzlerce soruşturma dosyası ile uyuşturucunun kökünü kazımak için adeta seferber oldu.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bir cumhuriyet savcısı, üç katip ve 181 kolluk görevlisi ile 'Çarşamba Uyuşturucuyla İlgili Soruşturma Bürosu', 01 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında toplamda 839 adet soruşturma dosyasını sonuçlandırdı. Dosya soruşturmaları kapsamında 765 şüpheliye işlem yapılırken, 69 şüpheli de tutuklandı. Yine soruşturmalar kapsamında yapılan aramalar neticesinde 8 bin 264,61 kg uyuşturucu madde, 900 adet kök kenevir bitkisi ve bin 508 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çarşamba Uyuşturucuyla İlgili Soruşturma Bürosu 2023'te 839 Dosyayı Sonuçlandırdı - Son Dakika


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