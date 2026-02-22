Çatalca\'da Eşini Vuran Şahıs Jandarmadan Kaçtı

İstanbul Çatalca'da 42 yaşındaki eşi Gülten Ürkmez, silahla vurarak öldüren şahısın jandarmadan kaçma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatalca Binkılıç Mahallesi'nde sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrılmıştı. 3 gün sonra dün eşini otobüs durağında gören S.Ü., silahını çekerek ateş etmiş ve başından vurulan Gülten Ürkmez, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı. Şimdi de şahısın motosikletle jandarma ekiplerinden kaçtığı anlara ait görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasın yansıyan görüntülerde, şahıs motosikletle jandarmadan kaçmaya çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL