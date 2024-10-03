Çatalca'da Kaybolan Kadın 15 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
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Çatalca'da Kaybolan Kadın 15 Saat Sonra Bulundu

65 yaşındaki Songül Karataş, ormanda kayboldu, 15 saatlik arama sonrası sağ olarak bulundu.

03.10.2024 12:39
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Çatalca'da dün ormana mantar toplamaya giden 65 yaşındaki Songül Karataş kayboldu. Yaklaşık 15 saat süren arama çalışmaları sonucunda ormanda sağ olarak bulunan kadın, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay Karacaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Songül Karataş, dün sabah saat 11.00 sıralarında mantar toplamak köyden bir arkadaşı ile birlikte ATV'ye binerek ormana gitti. Ancak iki kadının mantar toplama sevdası, ATV'nin yakıtı bitince sona erdi. Köydekilere haber veren kadınlar, kurtarılmayı bekledi. Köyden araçla yardıma gelenler, iki kadını da alarak geri dönmek istedi. Ancak Karataş bir süre daha mantar toplamak istediğini ve kendisinin yürüyerek döneceğini söyledi.

Ormanda kalan Karataş, mantar toplarken kayoldu. Uzun süre yaşlı kadından haber alamayan ailesi Jandarmaya ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma, İtfaiye, AFAD ve NESAR arama kurtarma ekipleri gönderildi. Çok sayıda gönüllünün de katıldığı arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Yaklaşık 15 saat süren arama çalışmaları sonucunda ekipler, sabah 09.00 sıralarında yaşlı kadını çalıların arasında oturmuş halde buldu. Karataş'ı bulan ekipler sedyeyle traktörün römorkuna koyarak ormanlık alandan çıkarttı. Arazi şartlarından dolayı ormana giremediği için yol üzerinde bulunan ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Ablam siz gidin ben biraz daha kalacağım diyor"

Kaybolan kadının kardeşi Mahmut Uçal, "Dün saat 11.00 gibi evden çıkıyorlar iki kadın birlikte ATV ile gidiyorlar. Gittikleri ATV'nin yakıtı bitiyor onlarda haber veriyorlar. Yeğenim gelip ablamın yanında ki kadını ve ATV'yi alıp gidiyor, ablam siz gidin ben biraz daha kalacağım diyor. İşte böyle bir olayla karşılaştık. Allah bütün ekiplerden razı olsun, ayaklarına sağlık, Allah devletimize zeval vermesin. Sabah saatlerinde burada bir köylü mantar toplarken ses duyuyor ve ekiplere haber veriyor. Şu anda ablamın durumu çok iyi diyorlar, ambulansa aldılar bir muayene edecekler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çatalca'da Kaybolan Kadın 15 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika

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