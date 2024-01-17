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Çatalca'da Uzman Çavuş, kendisine saldıran şahsı vurdu - Son Dakika
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Çatalca'da Uzman Çavuş, kendisine saldıran şahsı vurdu

Çatalca'da görev yapan bir Uzman Çavuş, Millet Bahçesi'nde buluştuğu bir grup ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Uzman Çavuş, belindeki silahı çıkartarak saldırganlara ateş etti. Açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

17.01.2024 - 00:46,
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Çatalca'da uzman çavuş kendisine saldıran şahsı böyle vurdu

İSTANBUL - Çatalca'da bir Uzman Çavuş kendisine saldıran bir grubun üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesinde bulunan Millet Bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çatalca'da görev yapan Uzman Çavuş Özgür K. Millet Bahçesi'nde buluştuğu bir grup ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 6 kişi bir anda Özgür K. saldırdı. Kavganın etkisiyle hırpalanan Uzman Çavuş, belindeki silahı çıkartarak önce havaya daha sonrada kavga ettiği kişilerin üzerine ateş etti. Açılan ateş sonucu Mehmet E. vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga esnasında yaralan Mehmet E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay anı parkta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatalca\'da Uzman Çavuş, kendisine saldıran şahsı vurdu
Kaynak: İHA
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kavga, Saldırı, Güvenlik, Yaralanma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çatalca'da Uzman Çavuş, kendisine saldıran şahsı vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatalca'da Uzman Çavuş, kendisine saldıran şahsı vurdu - Son Dakika
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