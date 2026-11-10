Çatalca-Subaşı yolunda takla atan otomobilde sıkışan kadın sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Çatalca-Subaşı yolunda takla atan otomobilde sıkışan kadın sürücüyü itfaiye kurtardı

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Çatalca-Subaşı yolunda takla atan otomobilde sıkışan kadın sürücüyü itfaiye kurtardı
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Çatalca-Subaşı yolunda takla atan otomobilde sıkışan kadın sürücüyü itfaiye kurtardı
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Çatalca-Subaşı yolunda 13.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araçta sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı; otomobilde maddi hasar oluştu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çatalca- Subaşı yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araçta sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 13.00 sıralarında Çatalca-Subaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalca'dan Subaşı istikametine giden 10 AHL 995 plakalı otomobil sürücüsü Gamze Rüstemler, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan savrularak takla attı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takla atan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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