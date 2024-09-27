Çaybaşı\'nda Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çaybaşı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Bulut (23) eve gelen ev arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, mutfak tüpünden sızan karbonmonoksit gazı sonrası Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Bulut'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Bulut'un, İstanbul nüfusuna kayıtlı olduğu, çocuk esirgeme yurdunda büyüdüğü ve yaklaşık 1 yıl önce Çaybaşı İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yardımcı personel olarak göreve başladığı öğrenildi.

Bulut'un cenazesi, Çaybaşı ilçesindeki Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çaybaşı Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU