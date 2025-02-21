Çaycuma\'da Zincirleme Trafik Kazası

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde trafik kazaları da meydana geldi. Tır, otobüs ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçenin Çaycuma-Perşembe kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde meydana geldi. Kar yağışı ve buzlanmanın etkisi sonucunda yolda tır, otobüs ve minibüs zincirleme kaza yaptı. Kazanın ardından kara yolunda yoğun trafik oluştu. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin yaralıya olay yerinde yaptığı ilk tedavisinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan zincirleme kaza sonucu araçlar ise güvenli şekilde yoldan kaldırıldı. Buzlanmanın etkisini arttırdığı yolda çalışmalar başlatıldı. Kazayla ilgili de tahkikat sürüyor. - ZONGULDAK