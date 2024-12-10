Çayırova\'da Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi

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Çayırova'da zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve tüketicilerin doğru gramajda ürüne ulaşması için fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlığını ve alışveriş güvenliğini sağlamak açısından denetimlerine ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son olarak ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumak ve tüketicilerin doğru gramajda ürüne ulaşması için çalışmalarına devam eden ekipler, ilçe genelindeki fırınları gezdi. Gerçekleştirilen denetimde Çayırova zabıtası; gittikleri fırınlarda, ruhsat, hijyen belgesi, gramaj ve fiyat tarifesi kontrolü ile işletme temizliği konularını denetledi. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenli aralıklarla denetimlere devam edeceği belirtildi. - KOCAELİ