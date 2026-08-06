Çekicinin kasasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'da bir çekicinin kasasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Nazlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bir çekicinin kasasına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 10 dakika süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kedi ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.