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Çekiciyle taşınan Tofaş'ın bagajında 8 kilo 865 gram uyuşturucu ele geçirildi

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen operasyonda çekiciyle taşınan Tofaş marka aracın bagajında 8 kilo 865 gram skunk ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İskenderun ilçesinde 18 Temmuz tarihinde polis ekipleri tarafından çekici durduruldu. Çekici üzerinde taşınan otomobilde köpekle arama arama yapan ekipler, bagaj kısmında 8 kilo 865 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan M.B. serbest bırakılırken adli makamlara sevk edilen F.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.