Çekmeköy'de cip, park halindeki otomobile çarpıp kafeye girdi; ölü yaralı yok - Son Dakika
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Çekmeköy'de cip, park halindeki otomobile çarpıp kafeye girdi; ölü yaralı yok

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Çekmeköy\'de cip, park halindeki otomobile çarpıp kafeye girdi; ölü yaralı yok
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Çekmeköy'de bir AVM otoparkında cipin park halindeki otomobile çarpmasıyla iki araç kafeye girdi. İddiaya göre sürücü fren yerine gaza bastı; olayda ölen yaralanan olmadı, kafe boş olduğu için facia önlendi. Araçlarda ve işletmede ağır hasar oluştu.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde alışveriş merkezi otoparkında kontrolden çıkan bir cip, çarptığı otomobille birlikte kafeye girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Ömerli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, park alanındaki cipin sürücüsü aracıyla harekete geçtiği sırada pedalları karıştırarak fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün hareketini engelleyemediği araç, önünde park halinde duran 34 MIP 648 plakalı otomobile süratle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç birden yakındaki kafeye girerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kafe çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kaza anında kafe içerisinde ve ön bölümünde şans eseri kimsenin bulunmaması muhtemel bir felaketin önüne geçti. İşletmede ve araçlarda ağır hasarın oluştuğu kaza sonrası, kafeye saplanan araçlar çağrılan çekicilerle otoparktan kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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