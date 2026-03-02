Çekmeköy\'de öğretmen bıçakla saldırıda hayatını kaybetti

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir lisede bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmen Fatmanur Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 17 yaşındaki şüpheli F.S.B. gözaltına alınırken, 2 öğretmen ve 1 öğrencinin yaralandığı saldırının nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

Okul tatil edildi

Öte yandan, yaşanan saldırının ardından Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime bir gün ara verildi. Yaralıların tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenilirken, güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL