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Çekmeköy'de, taksi plakası satışı için anlaştığı şahıs tarafından vurularak öldürüldü

-'Akrabalarımı alacağız' diyerek götürdüğü mezarlığın önünde silahla vurup öldürdü

Öldürülen şahsın kuyumcudaki son görüntüleri kameralara yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da, taksi plakası satın almak için internet üzerinden tanıştığı şahısla buluşan kişi, şahsın 'akrabalarımı mezarlıktan alacağız' demesi üzerine şahıs ile beraber Çekmeköy'de mezarlığa gitti. Taksi plakasını satacağını iddia eden şahıs, yanındaki kişiyi otomobil içinde silahla vurup öldürdü, ardından yanında bulunan altınları alıp kaçmaya çalıştı. Çevrede bulunan belediye görevlileri tarafından fark edilen şahıs, 'ağabeyimi vurdular' dese de olay yerinde polis tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 16.20 sıralarında Çekmeköy'de Ekşioğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre taksi plakası satın almak isteyen 4 çocuk babası Recep Dindi(38), internet üzerinden tanıştığı şahıs ile görüşüp taksi plakası satışı konusunda anlaştı. Dindi, M.A.K adlı şahıs tarafından, Pendik'teki evinden eşi Fadime Dindi ile beraber alınarak kuyumcuya götürüldü. M.A.K.'nin' 'satışı bugün yapamayız, cenazemiz var' demesi üzerine Recep Dindi, satışta kullanacağı altınları kuyumcuda emanet bıraktı. M.A.K bir gün sonra tekrar Recep Dindi'yi evinden otomobille aldı. Fadime Dindi'nin de gelmek istemesi üzere M.A.K 'önce mezarlığa gidip akrabalarımı alacağız, arabada yer yok sen gelme' diyerek Fadime Dindi'yi almadı. Recep Dindi ile M.A.K kuyumcuda emanet bıraktıkları altınları geri aldıktan sonra Çekmeköy'de bulunan bir mezarlığın önüne gitti. M.A.K., Dindi'yi burada otomobil içinde gasp etmeye çalıştı. Taraflar arasında arbede çıkması üzerinde M.A.K. tabancayla Dindi'yi otomobil içinde vurdu. Şahıs, Dindi'nin üzerinde bulunan altınları alıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Çevrede bulunan bir tesiste görevli belediye çalışanları tarafından fark edilen şahıs, kendisine ne olduğunu soran çalışanlara 'ağabeyimi vurdular' dedi.

M.A.K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Dindi ise hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalarda, M.A.K.'nin Dindi'yi evinden aldığı otomobilin kiralık olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili konuşan Recep Dindi'nin yeğeni Ali Dindi, "Amcam internet üzerinden taksi plakası satın almak istiyor. Adamları buluyor, adamlarla Cuma günü görüşüyor. Cuma günü adamın yanında yengem olduğu için bir bahane uydurup cenazemiz var diye iki gün sonraya erteliyor. Pazartesi günü amcam arıyor. Bugün olmazsa yarın diyor karşı taraf. Yarın adam tekrar geliyor amcamı evden alıyor. Yengem de arabaya binmek istiyor yalnız yengemi almıyor. Arabanın dolu olduğunu söylüyor. Amcasını götüreceğini söylüyor, arabaya almıyor. 'Dönüşte seni alalım notere öyle gidelim' diyor. Amcamla beraber evden çıkıyorlar kuyumcuya gidiyorlar. Kuyumcudan altınları alıyorlar. Oradan da amcam yengemi almak için yengemi arıyor. Kuyumcudan altınları alıyorlar çıkıyorlar. 'Sen notere git, sıra al. Biz de geliyoruz' diyor. Ondan sonra amcamın telefonuna hiçbir şekilde ulaşılmıyor. Aradan 2 saat geçtikten sonra Çekmeköy Polis karakolundan bizi arıyorlar. Hastanede ağır yaralı olduğunu söylüyorlar" dedi. Recep Dindi'nin eşi Fadime Dindi, "O amca ile beraber geldiler, parayı alıp gittiler. 'Abla amcamı bırakıp geleyim seni de alıp notere gideriz. Şu anda yer yok araba dolu, daha sonra taksi plakasına ait olan arabayı alıp geleceğiz' dedi. Ben de daha bir şey diyemedim onun arabasını atladılar gittiler." şeklinde ağlayarak anlattı.

Recep Dindi, dün Pendik'te bulunan Velibaba Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı cenazenin ardından Dindi'nin naaşı Yeni Şeyhli Mezarlığına defnedildi.

Cenazede olayı anlatan ağabey Efendi Dindi, "Yaklaşık 12 gün önce bu mesele başladı. 12 gün önce fiyatta anlaşıldı. Şahıs sonra 'amcamın hanımı hastanede' dedi. Bir iki gün öyle erteleme yaptı. Ondan sonra 'amcamın hanımı vefat etti' dedi. Yine erteledi. Perşembe günü de kardeşim hanımıyla beraber kuyumcuya gitti, hanımıyla olunca bir gün daha erteleme yaptı kendisi. En son salı günü bu kişi geldi, kardeşimi evinden aldı. Hanımı notere gönderdi, 'yenge sen notere git sana yer yok annemi vesaire almaya gideceğiz' dedi. Kardeşimin hanımı noterde beklerken onlar Sancaktepe'de kuyumcuya gidiyor kuyumcudan altınları tekrar tartarak alıyor. Plaka sahibi 'annem Çekmeköy'de mezarlıkta amcamın hanımının kabrini ziyaret ediyor' diyor ve mezarlığa götürüyor. Olan orada oldu. Bu olayın bir kişi meselesi olduğunu düşünmüyoruz. 10-12 günlük bir zamana yayıldı, bir çete olduğunu bir grup halinde yapıldığını düşünüyoruz. Kardeşimin 4 tane çocuğu geride kaldı. 38 yaşında kardeşim, devletten bu konuda gereğini yapmasını bekliyorum" dedi.

Öte yandan Recep Dindi, eşi Fadime Dindi ve şahsın kuyumcuya gelip altınları bıraktığı, daha sonra Recep Dindi ile şahsın kuyumcuya gelerek altınları geri aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.