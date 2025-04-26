Celal Şengör'ün deprem çağrısına arkadaşı İlber Ortaylı bile uymadı - Son Dakika
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Celal Şengör'ün deprem çağrısına arkadaşı İlber Ortaylı bile uymadı

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İstanbul'da yaşanan son deprem uzmanları karşı karşıya getirdi. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da büyük deprem olasılığının kalktığını belirtirken, Naci Görür beklenen büyük depremin olacağını ifade etti. Celal Şengör ise vatandaşlara İstanbul'dan gitmeleri konusunda çağrıda bulundu. Şengör'in yakın arkadaşı İlber Ortaylı ise İstanbul'u terk etmeyeceğini söyledi.

26.04.2025 10:00
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İstanbul'da son meydana gelen deprem büyük İstanbul depremi beklentilerini artırdı. 7 ve üzeri bir büyüklükte deprem beklene İstanbul için uzmanlar bir türlü ortak paydada buluşamadı. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da artık büyük deprem olasılığının kalktığını ifade ederken Naci Görür beklenen büyük depremin olacağını ifade etti. Celal Şengör ise vatandaşlara İstanbul'dan gitmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Prof. Dr Şener Üşümezsoy'un "Deprem olmayacak" Prof. Dr Naci Görür'ün "Olacak" sözleri Prof. Dr.İlber Ortaylı'ya soruldu. Ortaylı, "İkisi karar veremedi ben vereceğim öyle mi? Tarihte 2 hafta arayla üst üste deprem olmamış. Onu bilirim. Ama bu olmayacak değil yani." dedi.

DEPREM GÜNÜ YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

İnsanlar evlerinde uyusunlar mı? sorusuna da Ortaylı, "Uyusunlar da doğru dürüst evde uyusunlar. Bir de depremden kaçmanın usullerini öğrensinler. Ayıp oluyor, 6 büyüklüğündeki depremde bu kargaşa olmaz. Japonya'da böyle depremler her gün oluyor. Orada arabalarıyla insanlar sokaklara çıkıp trafiği kilitlemiyor." tepkisini gösterdi.

"BEN TERK ETMEYECEĞİM"

"Celal Şengör'ün İstanbul'u terk edin sözleri de hatırlatılan Ortaylı, "Yavaş, yavaş. Bir günde hepsi terk ederse olmaz. Ben İstanbul'u terk etmeyeceğim"dedi.

Celal Şengör\'ün deprem çağrısına arkadaşı İlber Ortaylı bile uymadı
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Son Dakika 3.Sayfa Celal Şengör'ün deprem çağrısına arkadaşı İlber Ortaylı bile uymadı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat Sarıal:
    zenginler terketsin madem canları tatlıdır. parayı harcamak için uzun yaşama ihtiyaçları var 6 0 Yanıtla
  • melike.54:
    hmm demek öyle istanbulu terk ettirip kimleri yerleştireceksiniz istanbula 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    insanlar insanlardan medet ummaya baslamis...tevekulu Allah de yat . 0 0 Yanıtla
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