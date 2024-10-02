Cem Garipoğlu'nun Mezarı Güvenlik Altında - Son Dakika
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Cem Garipoğlu'nun Mezarı Güvenlik Altında

Cem Garipoğlu\'nun Mezarı Güvenlik Altında

Cem Garipoğlu'nun mezarına demir bariyerler konuldu, mezarın açılması için hazırlık yapıldı.

02.10.2024 19:58
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Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun Üsküdar'da bulunan mezarına polis ekipleri tarafından demir bariyerli önlem alındı.

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir'de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti. Perşembe günü açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu. Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın yarın saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cem Garipoğlu'nun Mezarı Güvenlik Altında - Son Dakika

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