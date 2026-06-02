Cenaze çıkışındaki silahlı kavgada tutuklama, 180 bin lira ceza uygulanacak

Nevşehir'de cenaze çıkışında trafikte yaşanan yol verme tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüphelinin tabancayla rastgele ateş ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, dün Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarının cenazesine katılan kişiler, Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemleri için mezarlığa giderken iddiaya göre, trafikte yol verme meselesi nedeniyle U.T. ile E.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, U.T. aracında bulunan tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sırasında olay yerinden geçmekte olan Harun İ., kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevrede panik yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Harun İ., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen U.T. ile kavgaya karışan E.K.'yi mezarlıkta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden U.T. bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan U.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, olayda silah kullandığı belirlenen şüpheli hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. Şahsın kavga sırasında rastgele ateş ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR