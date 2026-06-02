Cenaze çıkışındaki silahlı kavgada tutuklama, 180 bin lira ceza uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenaze çıkışındaki silahlı kavgada tutuklama, 180 bin lira ceza uygulanacak

Cenaze çıkışındaki silahlı kavgada tutuklama, 180 bin lira ceza uygulanacak
02.06.2026 15:26  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de cenaze çıkışında trafikte yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. U.T. adlı şüpheli rastgele ateş açarak Harun İ.'yi yaraladı. Gözaltına alınan U.T. tutuklandı ve 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Nevşehir'de cenaze çıkışında trafikte yaşanan yol verme tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüphelinin tabancayla rastgele ateş ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, dün Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarının cenazesine katılan kişiler, Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemleri için mezarlığa giderken iddiaya göre, trafikte yol verme meselesi nedeniyle U.T. ile E.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, U.T. aracında bulunan tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sırasında olay yerinden geçmekte olan Harun İ., kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevrede panik yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Harun İ., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen U.T. ile kavgaya karışan E.K.'yi mezarlıkta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden U.T. bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan U.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, olayda silah kullandığı belirlenen şüpheli hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. Şahsın kavga sırasında rastgele ateş ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Nevşehir, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cenaze çıkışındaki silahlı kavgada tutuklama, 180 bin lira ceza uygulanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:59:20. #7.12#
SON DAKİKA: Cenaze çıkışındaki silahlı kavgada tutuklama, 180 bin lira ceza uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.