Cenaze Yolunda İmam Trafik Kazasında Öldü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde merkez cami imamı olarak görev yapan Beşir Durupınar, cenaze törenine katılmak üzere Tokat'ın Erbaa ilçesine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaza, Almus kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Niksar yönüne seyreden Beşir Durupınar yönetimindeki 38 NA 396 plakalı otomobil, Almus'tan Tokat yönüne giden V.A. idaresindeki 34 KEV 080 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Durupınar olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan S.T. ve kimliği belirlenemeyen bir kadın ağır yaralandı. - TOKAT
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