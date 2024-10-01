Cennet Solak'tan 7 gündür haber yok - Son Dakika
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Cennet Solak'tan 7 gündür haber yok

Cennet Solak\'tan 7 gündür haber yok

24 Eylül'de kaybolan Cennet Solak'ın ailesi, tehdit altında olduğunu düşünüyor ve umutla haber bekliyor.

01.10.2024 09:31
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Hatay'da 7 gündür kendisinden haber alınamayan ve son olarak veda videosu gönderen genç kadının ailesi gelecek haberi umutla bekliyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Cennet Solak, 24 Eylül tarihinde evinden ayrılarak sırra kadem bastı. Yeni evli olan ve çocuğu bulunmayan genç kadın, ailesinin ısrarlı mesajları ve aramaları sonrası veda videosu göndererek ailesinin kendisinin peşine düşmemesini istedi. Kadın sığınma evinde olduğunu söyleyerek ailesinin peşini bırakmasını isteyen Solak'ın kadın sığınma evinde olmadığı ortaya çıktı. Üzüntülü aile, Solak'ın zorla kaçırıldığı veya baskı altında olduğunu düşünerek genç kadının evine ve ailesine dönmesini istiyor.

24 Eylül'den beri haber alınamayan Cennet Solak'ın ablası 24 yaşındaki Rabia Solak, "Salı günü haber aldım. Eşi bizzat beni ve babamları da aradı Cennet'ten haber alıp alamadığımızı sordu. Bende Whatsapp üzerinden mesaj attım kardeşime, zaten okunduğu bilgisi kapalıydı ve 2 saat boyunca ulaşamadım. Olayın ciddiyetinin farkına vardım, sonrasında zaten sürekli ısrarla mesaj atmaya devam ettim. En sonunda belki bir ihtimal cevap verir diye polise haber vereceğimizi onun için endişeleneceğimizi yazdım. Sonrasında zaten kendisi 'boşu boşuna polise haber vermeyin ben iyiyim, sadece doluyum, kafam karışık' dedi ve boşanmak istediğini söyledi. Sığınma evinde olduğunu iddia ediyor. Sığınma evinde olduğunu söyledi. Günlerdir ona ulaşmaya çalışıyoruz ama haber alamıyorduk. Herkesle iletişimini koparmış hiçbir şekilde iletişimimiz yok. Farklı yollarla da iletişime girmeye çalışıyorum, arkadaşlarım aracılığıyla onların da önünü kesiyor. Bugün savcılığa gittik. Savcılıkta yani normal şartlarda biz jandarmaya haber verdik kayıp ilanında bulunduk, jandarma da gerekileni yaptığını söyledi. Sığınma evinde olup olmadığını öğrenmek için aradılar sığınma evinde yok" dedi.

"Biz artık her şeyden korkuyoruz, bir tehdit altında olduğunu da düşünüyoruz ve herkesten şüpheleniyoruz"

Rabia Solak, kardeşinin kaybolduktan sonra veda videosu gönderdiğini ifade ederek, "Biz artık her şeyden korkuyoruz, bir tehdit altında olduğunu da düşünüyoruz ve herkesten şüpheleniyoruz. Can sağlığı yerinde mi, yerindeyse bile tehdit altında olduğunu düşünüyoruz. Veda videosu olarak hem de bilgi sahibi olalım diye. Hiçbir şeyi boşu boşuna yapmadığını 4 parça halinde 4-5 yıl içerisinde tüm evliliği boyunca yaşadığı sorunları, 'ben bunları yaşadım', bunlara tepki olarak bu videoyu attı. Mesajla ulaşmaya çalıştığımızda, 'çok doluyum üstüme gelmeyin, çok yıprandım boşanmak istiyorum ve eğer zorlarsanız ben intihar edeceğim. İyi şeyler yapmayacağım' şeklinde bir şeyler söyledi. bunları belirtti. 24 Eylül Salı gününden itibaren yok kendisi, gri mavi tonlarında üstünde kot hırka vardı. 2 buçuk aylık çocuğunu bünyesi kaldırmadığı için düşük yaptı ve yalnız kaldığı için evde çok yıprandı. Belli bir süre buradaydı yine toparlamıştı kendini ama şu son bir aydır yine çok yıpranmıştı çok kötüydü. Biz kendisinin her koşulda yanındayız, hangi kararı verirse versin hiç kimse de ona karşı çıkmayacak. Tehdit altındaysa veya bir baskı altındaysa biz elimizden geleni de yapacağız. Bize sığınmasını istiyoruz, ondan haber bekliyoruz ve bize güvensin" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cennet Solak'tan 7 gündür haber yok - Son Dakika

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