CENTCOM, İran ablukasını sürdürüyor ve 92 ticari geminin rotası değiştirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "6 Eylül itibarıyla ABD güçleri, ablukaya uyulmasını sağlamak amacıyla 92 ticari geminin rotasını değiştirdi, 3 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye çıktı" denildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, ABD güçlerinin bölgedeki deniz ablukasını uygulamaya yönelik faaliyetleri sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, hava kuvvetlerine ait bir F-35A savaş uçağının devriye uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, "F-35A savaş uçağı, CENTCOM güçlerinin İran'a yönelik deniz ablukasını uygulamaya devam ettiği sırada bölgedeki sularda devriye uçuşu gerçekleştiriyor. 6 Eylül itibarıyla ABD güçleri, ablukaya uyulmasını sağlamak amacıyla 92 ticari geminin rotasını değiştirdi, 3 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye çıktı" ifadeleri kullanıldı.