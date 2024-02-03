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Cep telefonunu almak için içeri girdi, tiner kutusu patlayınca kendini dışarı attı - Son Dakika
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Cep telefonunu almak için içeri girdi, tiner kutusu patlayınca kendini dışarı attı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmenin yemekhane ve dinlenme alanı olarak kullandığı barakada çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi. İçeriye cep telefonunu almak için giren bir çalışanın tiner kutusunun patlaması sonucu kendini dışarı attığı belirtildi.

03.02.2024 15:12  Güncelleme: 15:30
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Cep telefonunu almak için içeri girdi, tiner kutusu patlayınca kendini dışarı attı

İş yeri yemekhanesi alevlere teslim oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmenin yemekhane ve dinlenme alanı olarak kullandığı barakada çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Odun sobasından çıktığı belirtilen yangın sırasında barakada kimsenin olmadığı, içerideki cep telefonunu almak için giren bir çalışanın yanmaktan son anda kurtulduğu bildirildi.

Manavgat- Alanya D-400 Karayolu üzeri Karaöz Mahallesi altı mevkiinde bulunan Tel Örgü ve Çit sektöründe faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin yemekhane ve personelin dinlenme alanı olarak kullandığı barakada çıkan yangını kısa sürede söndürürken, baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, barakada bulunan malzemelerin tamamen yandığı, odun sobasının parçalandığı gözlendi. Telefonunu almak için girdiği barakada yanmaktan son anda kurtulan iş yeri çalışanı, içeriye girdiğinde tiner kutusunun patladığını ve alevlerin barakayı tamamen sardığını söyledi.

Cep telefonunu almak için içeri girdi, tiner kutusu patlayınca kendini dışarı attı
Kaynak: İHA

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