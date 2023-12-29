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Çerkeş'te Kumar Operasyonu: Şahıslar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Çerkeş'te Kumar Operasyonu: Şahıslar Suçüstü Yakalandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, fişek, kama, kumar fişleri ve nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Çerkeş\'te Kumar Operasyonu: Şahıslar Suçüstü Yakalandı
29.12.2023 - 14:00,
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı. Ekiplerin kıraathanede yaptığı aramalar sonucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 1 adet kama, 95 adet kumar oynamakta kullanılan poker fişi ve 930TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güvenlik, Polisiye, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çerkeş'te Kumar Operasyonu: Şahıslar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika


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