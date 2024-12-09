Çerkezköy'de Müteahhit Dolandırıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çerkezköy'de Müteahhit Dolandırıcılığı

Geniş Video İzle

150 kişi, ev sahibi olma vaadiyle dolandırıldı. Müteahhit E.Ö. kayıplara karıştı.

09.12.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy'de 150 kişi 'ev sahibi yapacağım' vaadiyle dolandırıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde, bir müteahhit tarafından topraktan daire sahibi olma hayali kuran yüzlerce vatandaşın dolandırıldığı iddia edildi.

Çerkezköy Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde Özbek asıllı E.Ö.'nün, yaklaşık 150 kişiden ev sahibi yapma vaadiyle topladığı paralarla ortadan kaybolduğu iddia edildi. Müteahhite ulaşamayan mağdurlar, Gültepe Mahallesi'nde bulunan firmanın işyerine akın etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, dolandırıcılık olayı Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulmaya başlandı.

İddiaya göre, 5 yıldır bölgede müteahhitlik yapan E.Ö., inşaat projelerinde topraktan daireler satarak, yüzde 40 peşinat ve kalan kısmını senetle tahsil ediyordu. Daire fiyatlarının 1 milyon 300 bin TL ile 1 milyon 900 bin TL arasında değiştiği belirtilirken, sözleşmelerin ardından birçok vatandaşın dairesine kavuşamadığı ortaya çıktı.

Mağdur vatandaşlar, "1 milyon 200 bin TL verip tapumu aldım ancak dairem tamamlanmamış durumda. Bir an evvel ortaya çıkıp bunun hesabını vermesi gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Firma çalışanı ise E.Ö.'ye ulaşamadığını belirterek, çalışanların ve alıcıların mağdur olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, "Kışın ortasında sıcak bir yuva hayali kurarken, dolandırıldığımızı anladık. Bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz" diyerek yetkililere seslendi. Öte yandan bazı müteahhitler de E.Ö.'nün projelerinde daireleri ederinin altında satarak kendilerini de mağdur ettiğini iddia etti.

Çerkezköy\'de Müteahhit Dolandırıcılığı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kızılpınar, Çerkezköy, Ekonomi, 3-sayfa, Emlak, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy'de Müteahhit Dolandırıcılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:48 Suriye’de bundan sonra ne olacak Bakan Fidan’dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan'dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit oldu Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit oldu
10:39 Esad’ın mezbahası Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
17:37 Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar
17:14 İşte Galatasaray’ın penaltı kazandığı pozisyon İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon
17:02 Galatasaray, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi Galatasaray, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi
17:02 Şam’da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada Şam'da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada
17:00 Netanyahu: Esad’ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor Netanyahu: Esad'ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor
16:42 Suriye’de devrik başbakan, Esad’la son görüşmesini anlattı Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı
16:41 “Evrenin güzellik kraliçesi“ yarışmasında Türkiye’yi Esra Nur Türker temsil edecek "Evrenin güzellik kraliçesi" yarışmasında Türkiye'yi Esra Nur Türker temsil edecek
16:31 Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
16:30 Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 12:54:27. #1.11#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Müteahhit Dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.