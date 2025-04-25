Cesetleri parçalayarak deney yapan cenaze evi çalışanı tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde dehşet verici bir olay yaşandı. Bir cenaze evinde çalışan 50 yaşındaki Adeline Ngan-Binh Bui, iddialara göre cesetler üzerinde akıl almaz deneyler yapmak ve tüyler ürpertici fotoğraflar çekmekle suçlarından tutuklandı.

Capital Mortuary Services adlı cenaze evinde çalıştığı belirtilen Bui'nin, en az 15 cansız bedene müdahale ederek etik dışı eylemlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Eski bir tahnit uzmanının ifadesine göre, Bui'nin kendi adına izinsiz olarak 10 ölüm belgesi düzenlediği ve cesetlerin kopmuş uzuvlarına formaldehit enjekte ettiği ortaya çıktı. Formaldehit, sanayi çalışanları ve tahnit uzmanlarında nadir görülen kanser türleriyle ilişkilendirilen tehlikeli bir kimyasal madde olarak biliniyor.

Texas Cenaze Hizmetleri Komisyonu, bu korkunç iddiaların ardından 10 Nisan'da söz konusu cenaze evinin faaliyetlerini durdurdu. Yapılan incelemelerde, Bui'nin cesetlerin kopmuş kollarının farklı çürüme aşamalarındaki fotoğraflarını çektiği ve bunları bir tıp merkeziyle paylaştığı tespit edildi.

Evde İnsan Dokusu Kalıntıları Olan Aletler Bulundu

Polis tarafından Bui'nin evinde yapılan aramada ise insan dokusuna benzer kalıntılar içeren ev tipi elektrikli aletler ele geçirildi. Bui'nin, cenaze evi personelinin bu aletleri cesetler üzerinde kullandığını kabul ettiği belirtiliyor.

Savunma Avukatlarından İlk Açıklama

Olayın şüphelisi Adeline Ngan-Binh Bui'nin avukatları ise yaptıkları açıklamada, "Adalet sistemimiz masumiyet karinesine dayanır," ifadelerini kullandı.

Bui, "ceset istismarı" ve "resmi belgelerde sahtecilik" gibi ağır suçlamalarla yargılanacak. Bu şok edici olay, Teksas'ta büyük bir infiale yol açarken, cenaze hizmetleri sektöründeki etik standartlar ve denetim mekanizmaları hakkında ciddi soruları da beraberinde getirdi.