Çeşme Belediye Başkanı Denizli 'uyuşturucu' soruşturmasında ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlattığı kamuoyunca tanınan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Lal Deniz'in ifade işlemleri için çağrı kağıdı çıkartılmıştır" denildi. - İSTANBUL