Çeşme\'de 34 Motosiklet Sürücüsüne Ceza

3.Sayfa

İzmir'in Çeşme ilçesinde kural ihlali yapan 34 motosiklet sürücüsüne toplam 33 bin 762 lira para cezası kesildi.

Çeşme'de görevli trafik polisi ekiplerince, geçen hafta sonu yapılan kontrollerde, kaldırım üzerinde seyreden 34 motosiklet sürücüsüne toplam 33 bin 762 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kask takmayan 25 motosikletliye de 25 bin 881 lira ceza uygulandı. Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin özellikle hafta sonlarında daha sık yapılacağını duyurdu. - İZMİR