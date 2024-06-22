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Çeşme'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ildır Mahallesi'nde bulunan orman dışı kırsal alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 11 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve gündoğumuyla birlikte ek olarak 1 helikopter ile müdahaleye başladı. Ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.